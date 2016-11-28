Камбэк «Краснодара», пять очков Мозгова и два очка Любимова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать понедельник с главных новостей утра.

1). «Краснодар» одержал волевую победу над «Зенитом», дважды забив в компенсируемое время. Комментарии по матчу:

Тренеры - Игорь Шалимов; Мирча Луческу.

Футболисты - Андрей Синицын; Андреас Гранквист; Торнике Окриашвили, Жоаозиньо; Иван Новосельцев; Александр Кокорин.

Эксперты: Евгений Ловчев; Александр Бубнов; Юрий Цыбанев; Евгений Дзичковский.

2). После этого матча интернет «взорвала» новость о том, что в раздевалке питерской команды подрались Артем Дзюба и Юрий Лодыгин, но спустя пару часов пресс-служба «Зенита» эту информацию опровергла.

3). Для футболиста «Краснодара» Юрия Газинского матч закончился сломанным носом, а у Владимира Быстрова подозрение на перелом ребра.

4). Гол Лионеля Месси спас «Барселону» от поражения в матче с «Реал Сосьедадом».

5). Дубль Эдина Джеко помог «Роме» обыграть «Пескару», а два гола Эдисона Кавани принесли победу «ПСЖ» над «Лионом».

6). В Бразилии досрочно определился чемпион страны. Впервые с 1994 года титул достался «Палмейрасу».

7). Гол и результативная передача Романа Любимова помогли «Филадельфии» дома обыграть «Калгари».

8). «Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Атланту», не без помощи Тимофея Мозгова.

9). Сборная Аргентины впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса, обыграв в финале Хорватию.

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