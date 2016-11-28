Камбэк «Краснодара», пять очков Мозгова и два очка Любимова. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать понедельник с
главных новостей утра.
1). «Краснодар» одержал волевую победу над «Зенитом», дважды забив в компенсируемое время. Комментарии по матчу:
Тренеры - Игорь Шалимов; Мирча Луческу.
Футболисты - Андрей Синицын; Андреас Гранквист; Торнике Окриашвили, Жоаозиньо; Иван Новосельцев; Александр Кокорин.
Эксперты: Евгений Ловчев; Александр Бубнов; Юрий Цыбанев; Евгений Дзичковский.
2). После этого
матча интернет «взорвала» новость о том, что в раздевалке питерской команды
подрались Артем Дзюба и Юрий Лодыгин, но спустя пару часов пресс-служба «Зенита»
эту информацию опровергла.
3). Для футболиста
«Краснодара» Юрия Газинского матч закончился сломанным носом, а у Владимира
Быстрова подозрение на перелом ребра.
4). Гол Лионеля Месси
спас «Барселону» от поражения в матче с «Реал Сосьедадом».
5). Дубль Эдина
Джеко помог «Роме» обыграть «Пескару», а два гола Эдисона Кавани принесли победу
«ПСЖ» над «Лионом».
6). В Бразилии
досрочно определился чемпион страны. Впервые с 1994 года титул достался «Палмейрасу».
7). Гол и результативная
передача Романа Любимова помогли «Филадельфии» дома обыграть «Калгари».
8). «Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Атланту», не без помощи Тимофея Мозгова.
9). Сборная Аргентины впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса, обыграв в финале Хорватию.
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