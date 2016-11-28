«Спартак» стал самой грубой командой 15-го тура

Самой бьющей командой 15-го тура премьер-лиги, по данным InStat, стали «Крылья Советов» – 23 удара (8 в створ).

Наибольшее количество технико-тактических действий выполнили футболисты «Локомотива» – 1056 (эффективность – 79%).

«Локомотив» больше всех владел мячом – 68% времени. А еще сделал больше всех передач – 641 (точность – 86%). В острых передачах всех превзошли «Крылья Советов» – 40 (53%). Кроме того, «Крылья» стали лучшими в дриблинге – 40 обводок (удачные – 68%).

Наибольшее количество единоборств было в матче «Терек» – «Спартак» – 230. Лучший результат показал «Ростов» – 58%. В верховых единоборствах лучшим стал «Локомотив» – 49 (63%). А в отборах мяча – «Спартак» – 59 (59%).

«Спартак» стал самой грубой командой тура – 24 фола. Наименьшее количество нарушений у «Ростова» – 6.