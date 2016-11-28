Матч «Краснодар» – «Зенит» стал самым посещаемым в 15-м туре
Матчи 15-го тура посетили 82830 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 10354 человека. Стадионы заполнились на 41%.
Самым посещаемым стал матч «Краснодар» – «Зенит», собравший 31854 зрителя. А самая малочисленная аудитория была на матче «Крылья Советов» – «Томь» – 2036.
После 15-го тура средняя посещаемость матчей премьер-лиги составляет 11459 человек. Итоговый показатель прошлого сезона – 11046.
Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция