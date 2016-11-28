Калачев останется в «Ростове» до 2018 года

Летом руководство «Ростова» заключило новое соглашение с одним из ключевых игроков основного состава - 35-летним полузащитником сборной Белоруссии Тимофеем Калачевым, сообщают «Известия».

Срок действия нового договора рассчитан до лета 2018 года, а его условия остались на прежнем уровне.

- Новый контракт с Калачевым был согласован сразу по окончании прошлого сезона, - рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. - Примечательно, что переговоры прошли очень быстро. «Ростов» хотел сохранить в команде одного из своих лидеров, а сам Калачев даже не рассматривал вариант со сменой клубной прописки. Белорусский полузащитник готов завершить свою карьеру в донском клубе. Учитывая возраст игрока, вполне вероятно, что это произойдет по окончании срока действия нового контракта - в конце следующего сезона.

Всего за «Ростов» белорусский полузащитник провел 233 матча, забил 20 мячей и сделал 59 результативных передач.