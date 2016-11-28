Варламов возобновил тренировки после травмы

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов вернулся к тренировкам после травмы запястья, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний хоккеист из-за повреждения пропустил домашний матч с «Ванкувером» (2:3 Б).

- В последнее время я испытывал боль, поэтому принял решение пропустить один матч. Сейчас я чувствую себя лучше. Я прошел курс лечения, теперь запястье так не болит, - сказал Варламов.

В текущем сезоне Варламов сыграл 14 матчей, в которых в среднем пропускал по три шайбы (3,08) и и отражал 90,4% бросков.