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Рашид Рахимов: «Спартак» по праву находится на первом месте

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоге матча со «Спартаком» (0:1) в 15-м туре РФПЛ. 

- Именно по организации игры и самоотдаче у «Терека» многое получилось. Но всё-таки нам не хватает качества и индивидуального мастерства. Иногда именно эти факторы решают исход матчей. Но считаю, что саму игру мы показываем неплохую.

Игра «Спартака» стала более сбалансированной. Считаю, что москвичи по праву находятся на первом месте в турнирной таблице, потому что показывают стабильную игру. У команды есть качество и много сильных игроков. Посмотрите: Попов, Мельгарехо, Промес, Ромуло, Фернандо, Глушаков и Зобнин. Также в обороне неплохие футболисты. Поэтому меня их результаты не удивляют. И то, что они добавили в плане организации более компактной игры, - все это в совокупности и дает результат, - цитируют Рахимова «Известия».

Напомним, что единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар». 

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