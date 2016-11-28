Кравчук потерял четыре позиции в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
В первой десятке изменений не произошло. Британец Энди Маррэй по-прежнему лидирует в рейтинге. Второе место занимает серб Новак Джокович. Тройку замыкает канадец Милош Раонич.
Россияне Андрей Кузнецов, Карен Хачанов и Михаил Южный сохранили свои позиции. Константин Кравчук потерял четыре пункта и расположился на 85-й строчке. Даниил Медведев переместился на 99-е место.
Рейтинг ATP
28 ноября
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 12410 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780,
3 (3). Милош Раонич (Канада) — 5450,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5315,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4905,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3650,
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3415,
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 3300,
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060…
46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 970…
53 (53). Карен Хачанов (Россия) — 863…
57 (57). Михаил Южный (Россия) — 826…
85 (81). Константин Кравчук (Россия) — 660…
99 (100). Даниил Медведев (Россия) — 611.