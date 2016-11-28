Кокорин разнял Дзюбу и Лодыгина после поражения от «Краснодара»
Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Юрий Лодыгин подрались в раздевалке после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России. Конфликт прекратил Александр Кокорин, сообщает «Спортфакт».
По информации источника, Кокорин фактически разнял форварда Артему Дзюбу и голкипера Юрия Лодыгина. Эти игроки собирались выяснять отношения при помощи кулаков, успев обменяться неприятными словами в адрес друг друга.
Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.
Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.
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