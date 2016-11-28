Дзюба опроверг информацию о драке с Лодыгиным

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о драке в раздевалке с вратарем Юрием Лодыгиным после матча 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:1).

- У нас не было драки. Вы видите что-нибудь на лице? Вообще не было ничего, выдумывать не надо, - цитирует Дзюбу Life.ru.

По информации «Спортфакта», конфликт между футболистами прекратил нападающий Александр Кокорин.

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.

Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.