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Жером Боатенг: Могу только посмеяться над словами Румменигге

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  BildКомментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг остался недоволен критикой со стороны председателя немецкого клуба Карла-Хайнца Румменигге, который раскритиковал футболиста за игру с «Ростовом» (2:3).

Напомним, ранее Румменигге заявил, что защитнику сборной Германии следует «спуститься на землю и больше работать на тренировках».

«Могу только посмеяться над этим. Он может сказать мне это лично в следующий раз», – цитирует Боатенга Bild.

Напомним, матч с «Ростовом» немецкий клуб проводил в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Победителем в этой встрече вышли игроки донской команды (3:2).

В нынешнем сезоне 28-летний Боатенг провел на клубном уровне 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.


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