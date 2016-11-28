Жером Боатенг: Могу только посмеяться над словами Румменигге

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг остался недоволен критикой со стороны председателя немецкого клуба Карла-Хайнца Румменигге, который раскритиковал футболиста за игру с «Ростовом» (2:3).



Напомним, ранее Румменигге заявил, что защитнику сборной Германии следует «спуститься на землю и больше работать на тренировках».



«Могу только посмеяться над этим. Он может сказать мне это лично в следующий раз», – цитирует Боатенга Bild.

Напомним, матч с «Ростовом» немецкий клуб проводил в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Победителем в этой встрече вышли игроки донской команды (3:2).

В нынешнем сезоне 28-летний Боатенг провел на клубном уровне 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.



