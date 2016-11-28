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«Манчестер Юнайтед» планирует в январе приобрести защитника «Атлетико»

Источник:  ESPNКомментарии

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью намерен усилить защитную линию команды в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, английский клуб претендует на защитника мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса. Стоит отметить, что минувшим летом футболиста пытался приобрести лондонский «Арсенал», однако сторонам не удалось договориться о сумме трансфера. Также сообщалось, что Хименесом интересуется мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел на клубном уровне 3 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 30 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2018 года.

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