«Манчестер Юнайтед» планирует в январе приобрести защитника «Атлетико»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью намерен усилить защитную линию команды в ближайшее трансферное окно.



Как сообщает ESPN, английский клуб претендует на защитника мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса. Стоит отметить, что минувшим летом футболиста пытался приобрести лондонский «Арсенал», однако сторонам не удалось договориться о сумме трансфера. Также сообщалось, что Хименесом интересуется мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел на клубном уровне 3 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 30 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2018 года.