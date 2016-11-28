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«Челси» намерен перехватить Хамеса у «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Sunday ExpressКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание The Sunday Express.

По информации источника, за игрока сборной Колумбии поборются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что лондонский клуб готов пойти на серьезные траты ради покупки футболиста. Ранее сообщалось, что наставник «синих» Антонио Конте вместе с владельцем клуба Романом Абрамовичем готовят серьезный трансфер.

По информации испанских СМИ, наставник «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на Хамеса, поскольку его отношение к тренировкам не устраивает французского специалиста. Стоит отметить, что в матче с лиссабонским «Спортингом» (2:1, 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов) колумбиец отказался идти на разминку.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 9 матчей, забил один гол и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.   

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