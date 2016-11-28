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Хосеп Гвардиола: Трансферы в январе? Не думаю, что мы купим еще одного защитника

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру защитников команды, а также рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно. 

«Счастлив тренировать эту команду. Обычно, защитники действуют активно только в своей штрафной, но сейчас игра «Манчестер Сити» приобрела другой характер и многое для них еще в новинку. Иногда нужно больше времени на адаптацию к другому стилю. У каждого игрока в нашей команде есть свои сильные стороны. Я, в свою очередь, доволен самоотдачей парней.

Трансферы в январе? Не думаю, что мы купим еще одного защитника, но я обсуждал этот вопрос с Чики Бегиристайном. У нас было много вариантов, но вы не можете тратить постоянно большие суммы денег. Есть бюджет, о котором не стоит забывать», – приводит слова наставника «горожан» Goal.

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