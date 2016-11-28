Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим молодым футболистом РФПЛ, сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

В голосовании футболист набрал 277 балов. В текущем сезоне Головин принял участие в 15 матчах РФПЛ. За сборную России футболист сыграл восемь матчей и забил два мяча.

Второе место занял полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов. Тройку замкнул Георгий Тигиев из «Анжи».

Премия учреждена Детской футбольной лигой в 2002 году. Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители российского футбола, клубов, тренеры, эксперты, журналисты. В разные годы престижной наградой отмечались Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба - «Зенит», Санкт-Петербург), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба - «Локомотив», Москва), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк (все - ЦСКА, Москва), Роман Шишкин и Павел Яковлев («Спартак», Москва - «Крылья Советов», Самара), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин («Динамо», Москва), Эльмир Набиуллин («Рубин», Казань).