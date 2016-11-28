Заха сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Кот-д’Ивуара

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.



Отмечается, что 24-летний игрок, который родился в африканском городе Абиджан, сменил футбольное гражданство с английского на ивуарийское.



Напомним, футболист выступал за молодежные и юношеские сборные Англии, но за основную команду игрок еще не провел ни одной встречи.



Заха может сыграть за сборную Кот-д’Ивуара на Кубке африканский наций-2017.



