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Заха сменил футбольное гражданство и будет выступать за сборную Кот-д’Ивуара

Источник:  Федерация футбола Кот-д’ИвуараКомментарии

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха принял решение выступать за сборную Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола страны.

Отмечается, что 24-летний игрок, который родился в африканском городе Абиджан, сменил футбольное гражданство с английского на ивуарийское.

Напомним, футболист выступал за молодежные и юношеские сборные Англии, но за основную команду игрок еще не провел ни одной встречи.

Заха может сыграть за сборную Кот-д’Ивуара на Кубке африканский наций-2017.


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