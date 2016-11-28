Ефимова перенесет операцию в США

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Ефимова вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на этапе Кубка мира в Сингапуре Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая два серебра на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на Кубке мира по плаванию в Сингапуре.

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Морозов одержал три победы на Кубке мира в Катаре, Ефимова победила в эстафете В Дохе (Катар) завершился первый день этапа Кубка мира по плаванию. Сегодня победы одержали российские пловцы Владимир Морозов и Юлия Ефимова.

Россияне одержали победу в кролевой эстафете 4х50 м на этапе Кубка мира Сборная России одержала победу в кролевой эстафете 4х50 м с результатом 1.33,37 на пятом этапе Кубка мира по плаванию в Дубае (ОАЭ).

Ефимова заняла второе место в плавании на 200 м брассом на этапе Кубка мира Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место в плавании на 50 и на 200 метров брассом в рамках пятого этапа Кубка мира по плаванию в Дубае.

Ефимова заняла третье место в стометровке брассом на Кубке мира На этапе Кубка мира в Дубае (ОАЭ) состоялся заплыв на сто метров брассом у женщин. В тройку лучших попала россиянка Юлия Ефимова.

Ефимова выиграла два серебра на этапе КМ в Пекине Россиянка Юлия Ефимова выиграла две серебряные награды на четвертом этапе Кубка мира в Пекине в плавании на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

Юлия Ефимова: Решила продать автомобиль, подаренный за медали в Рио, так как мне нужна квартира в Москве Российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила свое решение продать автомобиль BMW, полученный от «Фонда поддержки олимпийцев России» по итогам ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ефимова продает свой BMW, подаренный за медали на ОИ в Рио Российская пловчиха Юлия Ефимова решила продать автомобиль BMW, полученный от «Фонда поддержки олимпийцев России» по итогам ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила агент спортсменки Анна Митькова.

Ефимова и Морозов не выступят на отборе к чемпионату мира в Канаде Призеры Олимпийских игр Юлия Ефимова и Владимир Морозов освобождены от отбора на чемпионат мира на короткой воде в связи с высокими результатами, показанными ими на этапах Кубка мира, сообщил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

Ефимова победила на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира в Москве Четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала лучшей в заплыве на 50 метров брассом, который проходил в рамках этапа Кубка мира в Москве.

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