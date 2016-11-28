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Ефимова перенесет операцию в США

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова перенесет операцию по удалению миндалин в США, сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

- Операция лазерная, делается достаточно быстро. Утром сделают, а вечером Юля уже сможет уйти домой. Благодаря помощи Максима Шарифьянова, агента Тимофея Мозгова, Юлю обследовали в клинике UCLA, к которой прикреплен «Лос-Анджелес». Операция будет сделана там же, - сказал ТАСС Митьков. 

По словам агента, Ефимова приступит к тренировкам в январе. Из-за рецидива гнойной ангины спортсменка не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в декабре в Канаде.

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