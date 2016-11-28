Сергей Ковалев: Андрей «сын судей» Уорд носит мои пояса до нашего реванша

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев уверен в своей победе над представителем США Андре Уордом в матче-реванше за титулы WBA, IBF и WBO.

Напомним, первый бой между спортсменами состоялся 20 ноября. Судьи отдали победу Уорду, который в начале встречи был послан в нокдаун.



«Андрей «сын судей» Уорд носит мои пояса до нашего реванша. Я вам это обещаю», – написал россиянин в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что ответный поединок между Ковалевым и Уордом может состояться в апреле 2017 года.