«Краснодар» будет добиваться дисквалификации Хави Гарсии
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб будет добиваться дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии.
29-летний испанец в матче 15-го тура РФПЛ локтем ударил полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского. Футболист покинул поле на носилках. Позже выяснилось, что у Газинского сломан нос.
В клубе обсуждают этот вопрос. «Краснодар» будет добиваться дисквалификации Хави Гарсии. Грубость должна быть наказана, - цитирует Хашига «Чемпионат».
Напомним, матч завершился победой «Краснодара» - 2:1. На гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсируемое время.
Команда из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице, имея в активе 31 очко, а подопечные Игоря Шалимова с 27-ю очками расположились строчкой ниже.