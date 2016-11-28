17-летняя Беллис поднялась на пятое место в чемпионской гонке WTA после победы в Гонолулу

Теннисистка из США Кэтрин Беллис после победы на турнире в Гонолулу вышла на пятую позицию в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.



Напомним, в воскресенье (27 ноября) 17-летняя Беллис оказалась сильнее представительницы Китая Чжан Шуай, которая теперь возглавляет Чемпионскую гонку.



Отметим, что американка делит пятую позицию с Екатериной Александровой из России.



Полуфиналистка турнира в Гонолулу российская теннисистка Евгения Родина поднялась на одну позицию, став второй.



Чемпионская гонка WTA

Версия от 28 ноября



1 (5). Чжан Шуай (Китай) – 235 очков

2 (3). Евгения Родина (Россия) – 217

3 (1). Пэн Шуай (Китай) – 190

4 (2). Далма Галфи (Венгрия) – 171

5 (3). Екатерина Александрова (Россия) – 160

5 (-). Кэтрин Беллис (США) – 160

...17 (14). Ирина Хромачева (Россия) – 61

...21 (16). Наталья Вихлянцева (Россия) – 57

...24 (21). Анастасия Фролова (Россия) – 51

...39 (31). Анна Калинская (Россия) – 30

...43 (33). Виталия Дьяченко (Россия) – 29

...54 (45). Вероника Кудерметова (Россия) – 24

...69 (59). Полина Лейкина (Россия) – 19

...76 (59). Анна Блинкова (Россия) – 18



