«Зенит» отреагировал на новость о драке Дзюбы и Лодыгина
В твиттере «Зенита» появилось видео с дружеским общением вратаря Юрия Лодыгина и нападающего Артема Дзюбы после одного из матчей.
«Доброе утро», – подписали гифку в соцсети.
Так в клубе отреагировали на сообщение о драке футболистов в раздевалке после проигранного матча в «Краснодаре» (1:2).
Доброе утро 🙏 pic.twitter.com/LUuk2hsiOy— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 ноября 2016 г.
По информации некоторых СМИ, другой нападающий питерцев Александр Кокорин разнял Дзюбу и Лодыгина. Эти игроки собирались выяснять отношения при помощи кулаков, успев обменяться неприятными словами в адрес друг друга.
Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время.
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