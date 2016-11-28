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«Зенит» отреагировал на новость о драке Дзюбы и Лодыгина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В твиттере «Зенита» появилось видео с дружеским общением вратаря Юрия Лодыгина и нападающего Артема Дзюбы после одного из матчей.

«Доброе утро», – подписали гифку в соцсети.

Так в клубе отреагировали на сообщение о драке футболистов в раздевалке после проигранного матча в «Краснодаре» (1:2). 

По информации некоторых СМИ, другой нападающий питерцев Александр Кокорин разнял Дзюбу и Лодыгина. Эти игроки собирались выяснять отношения при помощи кулаков, успев обменяться неприятными словами в адрес друг друга.

Напомним, на гол Артема Дзюбы на 86-й минуте, футболисты «Краснодара» Марат Измайлов и Торнике Окриашвиле ответили двумя забитыми мячами в компенсированное время. 

Дзюба опроверг информацию о драке с Лодыгиным

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Голосование: «Зенит» опроверг сообщение о драке Дзюбы с Лодыгиным после поражения в Краснодаре. Бить или не бить:

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