Арбитр Вилков заменит Сельдякова на матче «Зенит» – «Уфа»
Департамент судейства и инспектирования РФС принял решение заменить бригаду арбитров на матч 16-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой».
Как сообщает официальный сайт РФС, судья Михаил Вилков заменит Владимира Сельдякова, назначенного ранее. Ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков (оба – Москва), резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), инспектор матча – Александр Гвардис (Калининград).
Причина замены не сообщается. Встреча «Зенит» - «Уфа» состоится 30 ноября в Санкт-Петербурге.
«Зенит» после 15 матчей идет вторым в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 22 очками занимает восьмое место.
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