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Алексис Санчес – главная трансферная цель миланского «Интера»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в чемпионат Италии. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Согласно информации источника, на игрока сборной Чили претендует «Интер». Отмечается, что руководство миланского клуба выделит на трансферы 150 млн евро, а футболист «пушкарей» станет приоритетной целью клуба из Серии А. Ранее сообщалось, что на Санчеса претендует мюнхенская «Бавария», а сам игрок не может договориться с «канонирами» о новом контракте.

В нынешнем сезоне 27-летний чилиец провел на клубном уровне 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

Отметим, что с 2007 по 2011 гг. нападающий выступал за «Удинезе».


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