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Константин Кольцов завершил карьеру игрока

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Известный форвард из Белоруссии Константин Кольцов завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает «Прессбол» со ссылкой на самого игрока. 

Минувший сезон 35-летний нападающий провел в минском «Динамо» и в 43-х матчах набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8». Минувшим летом клуб не стал предлагать игроку новый контракт.

Напомним, всего в КХЛ Кольцов провел 375 матчей и набрал 116 (43+73) очков, в плей-офф – 51 матч и 12 (6+6) очков. В 2008 году форвард стал чемпионом России с «Салаватом Юлаевым», а год спустя выиграл с уфимцами Кубок Гагарина, но в победном плей-офф не играл. 

В НХЛ Кольцов выступал за «Питтсбург Пингвинз» (сезон-2002/03, 2003/04, 2005/06) и набрал 38 (12+26) очков в 144 матчах.

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