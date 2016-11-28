В Волгограде откроется спортшкола ЦСКА имени Слуцкого

В 2017 году на базе Академии физической культуры Волгограда начнет работу школа спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого, сообщает volgavesti.ru.

Бывший тренер сборной России сам будет проводить отбор талантливых и способных мальчишек и девчонок. Занятия в школе будут проходить бесплатно.

Напомним, что Слуцкий возглавляет ЦСКА с 2009 года, в этом году тренер совмещал свой пост с должностью главного тренера сборной России. На чемпионате Европы сборная России под руководством Слуцкого не смогла выйти из группы, проиграв два матча из трех.