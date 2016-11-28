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Юрген Клопп: «Ливерпуль» готов играть с «припаркованными автобусами»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о способностях своих подопечных.

«Наша команда готова играть с «припаркованными автобусами», но в данном вопросе следует проявить терпение. В прошлом году нас воспринимали иначе, а сейчас ситуация выглядит так, что мы заставляем соперника больше уделять внимания защите.

Как мы будем действовать с топ-клубами? Все зависит от плана на матч, но очевидно, что при такой игре у нас возникает больше шансов», – цитирует немецкого специалиста Goal.

В нынешнем сезоне «красные» занимают 2 место в таблице чемпионата Англии, набрав после 13-ти туров 30 очков.  

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