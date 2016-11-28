КДК не будет рассматривать грубую игру Хави Гарсии против Юрия Газинского

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета, отметив, что эпизод игры «Краснодар» - «Зенит» с участием капитана петербуржцев в них не вошел.

– По игре «Краснодар» – «Зенит» будет рассмотрено использование питерскими болельщиками пиротехники и выход за пределы технической зоны Мирчи Луческу. Удар локтем Юрия Газинского Хави Гарсией рассмотрен не будет. Арбитр видел эпизод и его оценил, – рассказал Григорьянц «Чемпионату.com».

Напомним, в матче 15-го тура между «Краснодаром» и «Зенитом» игрок петербуржцев Хави Гарсия ударил локтем полузащитника хозяев и сломал ему нос.

Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 2:1. На 86-й минуте отличился Артем Дзюба. На второй добавленной минуте счет сравнял Марат Измайлов, а через две минуты ударом через себя гол забил полузащитник хозяев Торнике Окриашвили.

Имея в активе 31 очко, подопечные Мирчи Луческу продолжают занимать второе место в турнирной таблице и отстают от «Спартака» на шесть очков. Для сине-бело-голубых это второе поражение в чемпионате. «Краснодар», набрав 27 очков, вышел с шестой позиции на третью.

В 16-м туре «Зенит» примет на «Петровском» «Уфу», матч состоится 30 ноября. «Краснодар» 1 декабря встретится в Грозном с «Тереком».