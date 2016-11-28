Александр Головин: Хочу стать лидером ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями после того, как был выбран лучшим молодым игроком РФПЛ.

- Я очень рад, что получил эту премию. В этом году я стал больше играть в стартовом составе ЦСКА и сборной России, начал играть в Лиге чемпионов, для меня это очень важно и приятно. Первое время я волновался, было тяжело, но потом справился, и теперь мандража нет.



Мне очень помогали партнеры по команде и главный тренер Леонид Слуцкий. Он много со мной разговаривал и объяснял, что все молодые когда-то начинают и как можно скорее надо пережить момент адаптации и будет играть намного легче. Так и получилось. Главная достигнутая цель – я стал играть в стартовом составе ЦСКА. Теперь хочу стать лидером своего клуба на примере Алана Дзагоева, - цитирует Головина «Чемпионат».

Сегодня Головин был признан лучшим молодым футболистом РФПЛ. В голосовании футболист набрал 277 балов. В текущем сезоне Головин принял участие в 15 матчах РФПЛ. За сборную России футболист сыграл восемь матчей и забил два мяча.