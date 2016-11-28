Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист- : -Адмирал
Хоккей  Медвешчак- : -Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Интер- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Головин: Хочу стать лидером ЦСКА

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился впечатлениями после того, как был выбран лучшим молодым игроком РФПЛ.

- Я очень рад, что получил эту премию. В этом году я стал больше играть в стартовом составе ЦСКА и сборной России, начал играть в Лиге чемпионов, для меня это очень важно и приятно. Первое время я волновался, было тяжело, но потом справился, и теперь мандража нет. 

Мне очень помогали партнеры по команде и главный тренер Леонид Слуцкий. Он много со мной разговаривал и объяснял, что все молодые когда-то начинают и как можно скорее надо пережить момент адаптации и будет играть намного легче. Так и получилось. Главная достигнутая цель – я стал играть в стартовом составе ЦСКА. Теперь хочу стать лидером своего клуба на примере Алана Дзагоева, - цитирует Головина «Чемпионат». 

Сегодня Головин был признан лучшим молодым футболистом РФПЛ. В голосовании футболист набрал 277 балов. В текущем сезоне Головин принял участие в 15 матчах РФПЛ. За сборную России футболист сыграл восемь матчей и забил два мяча.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как Шалимов переиграл Луческу. Михаил Борзыкин – о центральном матче тураКак Шалимов переиграл Луческу. Михаил Борзыкин – о центральном матче тураОбозреватель «Советского спорта» разбирает суперматч «Краснодар» – «Зенит» и приходит к выводу: встречу проиграл Мирча Луческу.Лучше бы Луческу Кокорину затрещину отвесил. Микулик о ситуации в «Зените»Лучше бы Луческу Кокорину затрещину отвесил. Микулик о ситуации в «Зените»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о возможной драке футболистов «Зенита» Артема Дзюбы и Юрия Лодыгина.«Спартак» предложил нападающему Обайе пятилетний контракт«Спартак» предложил нигерийскому нападающему Годвину Обайе пятилетний контракт, сообщает owngoalnigeria.com со ссылкой на слова брата футболиста.«Локомотив» – «Томь». Вход на матч – свободныйКак сообщает официальный сайт московского «Локомотива», матч 16-го тура РФПЛ с «Томью» может посетить любой желающий.КДК не будет рассматривать грубую игру Хави Гарсии против Юрия ГазинскогоГлава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета, отметив, что эпизод игры «Краснодар» - «Зенит» с участием капитана петербуржцев в них не вошел.В Волгограде откроется спортшкола ЦСКА имени СлуцкогоВ 2017 году на базе Академии физической культуры Волгограда начнет работу школа спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого, сообщает volgavesti.ru.Арбитр Вилков заменит Сельдякова на матче «Зенит» – «Уфа»Департамент судейства и инспектирования РФС принял решение заменить бригаду арбитров на матч 16-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уфой».«Зенит» отреагировал на новость о драке Дзюбы и ЛодыгинаВ твиттере «Зенита» появилось видео с дружеским общением вратаря Юрия Лодыгина и нападающего Артема Дзюбы.«Краснодар» будет добиваться дисквалификации Хави ГарсииГенеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб будет добиваться дисквалификации полузащитника «Зенита» Хави Гарсии.Феноменальный Головин. Лучшие игроки 15-го тура по ТТДФеноменальный Головин. Лучшие игроки 15-го тура по ТТД«Советский спорт» подводит статистические итоги 15-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Головин признан лучшим молодым футболистом РФПЛПолузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим молодым футболистом РФПЛ, сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).Дзюба опроверг информацию о драке с ЛодыгинымНападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию о драке в раздевалке с вратарем Юрием Лодыгиным после матча 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:1).Кокорин разнял Дзюбу и Лодыгина после поражения от «Краснодара»Футболисты «Зенита» Артем Дзюба и Юрий Лодыгин подрались в раздевалке после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 15-го тура чемпионата России. Конфликт прекратил Александр Кокорин.«Постараемся догнать, обогнать «Спартак». Реакция на лучшую развязку осени«Постараемся догнать, обогнать «Спартак». Реакция на лучшую развязку осениЧем закончилось «я вам сейчас наговорю» от Дзюбы и почему важно, что «Спартак» красиво ушел из всех турниров.Рашид Рахимов: «Спартак» по праву находится на первом местеГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоге матча со «Спартаком» (0:1) в 15-м туре РФПЛ.«Сплавил «Зенит» не судья, а Кришито». Ловчев – о суперматче в Краснодаре«Сплавил «Зенит» не судья, а Кришито». Ловчев – о суперматче в КраснодареОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует события в матче «Краснодара» и «Зенита» (2:1).«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Краснодар» обошел ЦСКАПосле 15-го тура премьер-лиги «Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория одного домашнего матча красно-белых – 31364 человека.Калачев останется в «Ростове» до 2018 годаЛетом руководство «Ростова» заключило новое соглашение с одним из ключевых игроков основного состава — 35-летним полузащитником сборной Белоруссии Тимофеем Калачевым, сообщают «Известия».Матч «Краснодар» – «Зенит» стал самым посещаемым в 15-м туреМатчи 15-го тура посетили 82830 человек, то есть средняя аудитория одного матча составила 10354 человека. Стадионы заполнились на 41%.«Спартак» стал самой грубой командой 15-го тураСамой бьющей командой 15-го тура премьер-лиги, по данным InStat, стали «Крылья Советов» – 23 удара (8 в створ).

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение