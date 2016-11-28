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Назаров дисквалифицирован на три матча за оскорбление судей, Скудра – на два

Источник:  КХЛКомментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать на три матча главного тренера нижнекамского «Нефтехимика» Андрея Назарова.

Кроме дисквалификации на Назарова наложен денежный штраф. Тренер был удален до конца матча с новосибирской «Сибирью» (6:2) за нецензурные выражения в адрес арбитров. 

Латвийский тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра дисквалифицирован на два матча и наказан денежным штрафом за аналогичное поведение в матче с минским «Динамо» (1:4).

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