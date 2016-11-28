Ушел из жизни известный шахматист Марк Тайманов

Как сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации, международный гроссмейстер Марк Тайманов скончался в возрасте 90 лет.



Напомним, Тайманов дважды принимал участие в турнире претендентов – соревновании, где определяется соперник чемпиона мира в матче за шахматную корону. В 1971 году в матче турнира претендентов проиграл будущему чемпиону мира американцу Роберту Фишеру со счетом 0:6.



В чемпионатах СССР Тайманов принимал участие 23 раза, а в 1956 году выиграл турнир. В составе сборной СССР он победил на шахматной олимпиаде 1956 года и четыре раза – на чемпионатах Европы.

Марк Тайманов также известен по главной роли в советском фильме 1936 года «Концерт Бетховена», сыграв роль юного скрипача Янка Малевича. Позднее учился в Ленинградской консерватории по классу фортепиано, долгое время вел концертную деятельность со своей женой Любовью Брук.



В 2014 году при поддержке российского предпринимателя Геннадия Тимченко в Санкт-Петербурге открылась шахматная школа гроссмейстера.