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Ушел из жизни известный шахматист Марк Тайманов

Источник:  Российская шахматная федерацияКомментарии

Как сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации, международный гроссмейстер Марк Тайманов скончался в возрасте 90 лет. 

Напомним, Тайманов дважды принимал участие в турнире претендентов – соревновании, где определяется соперник чемпиона мира в матче за шахматную корону. В 1971 году в матче турнира претендентов проиграл будущему чемпиону мира американцу Роберту Фишеру со счетом 0:6.

В чемпионатах СССР Тайманов принимал участие 23 раза,  а в 1956 году выиграл турнир. В составе сборной СССР он победил на шахматной олимпиаде 1956 года и четыре раза – на чемпионатах Европы.

Марк Тайманов также известен по главной роли в советском фильме 1936 года «Концерт Бетховена», сыграв роль юного скрипача Янка Малевича. Позднее учился в Ленинградской консерватории по классу фортепиано, долгое время вел концертную деятельность со своей женой Любовью Брук.

В 2014 году при поддержке российского предпринимателя Геннадия Тимченко в Санкт-Петербурге открылась шахматная школа гроссмейстера.

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