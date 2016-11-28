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«Спартак» предложил нападающему Обайе пятилетний контракт

Источник:  Own Goal NigeriaКомментарии

«Спартак» предложил нигерийскому нападающему Годвину Обайе пятилетний контракт, сообщает owngoalnigeria.com со ссылкой на слова брата футболиста.

Ранее в СМИ появилась новость, что 19-летний Обайе покинул расположение «Спартака», потому что московский клуб не сделал ему конкретного предложения. Однако брат футболиста утверждает совсем другое: 

 - «Спартак» предложил Годвину пятилетний контракт. Есть нюансы, с которыми надо разобраться, только потом о переходе может быть объявлено официально. Годвин уже прошел медобследование в «Спартаке», но пока сложно сказать - состоится переход или нет, - сказал брат Обайе Джошуа. 

Обайе прибыл на просмотр в «Спартак» 8 ноября вместе с двумя ганскими нападающими - 18-летним Диксоном Афоаква из брестского «Динамо» и Джонатаном Осабутей из «Тема Ют». Все это время футболисты тренировались с молодежным составом «Спартака». 

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