Тренировки могут минимизировать вред от курения

Курить, как известно, вредно. Однако этот вред можно компенсировать благодаря занятиям спортом.



Во время выполнения физических упражнений нашему организму требуется немало энергии, а это вырабатывает выносливость человека. Курильщику любая спортивная активность полезна, поскольку она повышает тонус организма, обеспечивает вентиляцию легких и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Следовательно, утверждать, что курение и спорт — вещи несовместимые, неверно.

Физические нагрузки прекрасно очищают организм от вредного воздействия сигарет, стимулируя работу всех органов и систем. Более того, регулярные тренировки в большинстве случаев ведут к сокращению выкуриваемых сигарет. Именно поэтому не стоит отказываться от занятий спортом, даже если вы являетесь заядлым курильщиком.

При этом курильщиками, занимающимся спортом, следует выполнять несколько рекомендаций:

1. За час до тренировки не курите, чтобы ваш организм смог легче справиться с нагрузками, а не протестовать одышкой уже в первые минуты занятий.

2. Не стоит устраивать «марафон» и нагружать себя интенсивными тренировками. Начните с малого и постепенно увеличивайте продолжительность занятий, усиливая нагрузку на организм.

3. По окончании тренировки не спешите курить. Подождите как минимум 30 минут, чтобы ваши мышцы восстановились.

4. Чтобы поддерживать хорошую физическую форму занимайтесь не реже двух раз в неделю.