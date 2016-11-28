Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист- : -Адмирал
Хоккей  Медвешчак- : -Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Интер- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренировки могут минимизировать вред от курения

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Курить, как известно, вредно. Однако этот вред можно компенсировать благодаря занятиям спортом.

Во время выполнения физических упражнений нашему организму требуется немало энергии, а это вырабатывает выносливость человека. Курильщику любая спортивная активность полезна, поскольку она повышает тонус организма, обеспечивает вентиляцию легких и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Следовательно, утверждать, что курение и спорт — вещи несовместимые, неверно.

Физические нагрузки прекрасно очищают организм от вредного воздействия сигарет, стимулируя работу всех органов и систем. Более того, регулярные тренировки в большинстве случаев ведут к сокращению выкуриваемых сигарет. Именно поэтому не стоит отказываться от занятий спортом, даже если вы являетесь заядлым курильщиком.

При этом курильщиками, занимающимся спортом, следует выполнять несколько рекомендаций:

1.       За час до тренировки не курите, чтобы ваш организм смог легче справиться с нагрузками, а не протестовать одышкой уже в первые минуты занятий.

2.       Не стоит устраивать «марафон» и нагружать себя интенсивными тренировками. Начните с малого и постепенно увеличивайте продолжительность занятий, усиливая нагрузку на организм.

3.       По окончании тренировки не спешите курить. Подождите как минимум 30 минут, чтобы ваши мышцы восстановились.

4.       Чтобы поддерживать хорошую физическую форму занимайтесь не реже двух раз в неделю.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Круговая тренировка сжигает жир без потери мышцМногие из тех, кто занимается спортом, задумываются о том, как сжечь лишний жир, не повредив при этом росту мышц. На помощь в таком случае может прийти круговая тренировка.Растим мышечную массу: урок четвертый – питаниеРастим мышечную массу: урок четвертый – питаниеВидеокурс «Советского спорта» о том, как набирать мышечную массу быстро и эффективно.Растим мышечную массу: урок третий – упражнения на верхРастим мышечную массу: урок третий – упражнения на верхВидеокурс «Советского спорта» о том, как набирать мышечную массу быстро и эффективно.Бадминтон оказался идеальным заменителем кардиотренажеровРастим мышечную массу: урок второйРастим мышечную массу: урок второйВидеокурс «Советского спорта» о том, как набирать мышечную массу быстро и эффективно.Для роста мышц необязательно отжиматься каждый деньЗанятия танцами легче фитнеса, но так же способствуют похудениюВелотренажер может быть опасен при повреждении позвоночникаРастим мышечную массу за 20 уроков: урок первыйРастим мышечную массу за 20 уроков: урок первыйВидеокурс «Советского спорта» о том, как набирать мышечную массу быстро и эффективно.Разминка перед тренировкой в зале должна длиться 10-15 минутПеред каждой тренировкой в спортивном зале нужно разминаться. В противном случае можно травмироваться или не получить нужный эффект.Восемь минут прыжков на батуте заменяют три километра бегаПрыжки на батуте принято считать развлечением для детей. Однако полезны они и для взрослых.Тактический фитнес. Почему фитнес берет свои техники у спецназааТактический фитнес. Почему фитнес берет свои техники у спецназааВ условиях, когда мир вновь начинает потрясать оружием, фитнес перестает быть просто системой оздоровления.Для роста мышц нужно тренироваться не более 45 минут и больше спатьБританские медики установили, что для роста мышечной массы одна силовая тренировка должна продолжаться не более 45 минут.Игра в футбол укрепляет кости и мышцыЗанятия футболом полезны для здоровья. В частности, этот вид спорта помогает укрепить мышцы и повышает общий тонус.Фил Хит: Включить бодибилдинг в олимпийскую программу? Хорошая идеяФил Хит: Включить бодибилдинг в олимпийскую программу? Хорошая идеяНаш корреспондент пообщался в фитнес-клубе X-Fit на Чистых прудах с шестикратным обладателем награды «Мистер Олимпия» Филом Хитом.Приседания оказались самым полезным упражнениемАлкоголь останавливает рост и восстановление мышцНовичкам необходимо не более 2-3 силовых тренировок в неделюВажный вопрос. Как заставить человека пойти в зал?Важный вопрос. Как заставить человека пойти в зал?Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос».Пешие прогулки снижают риск гипертонии

Cпецпредложение