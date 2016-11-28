Круговая тренировка сжигает жир без потери мышц
Многие из тех, кто занимается спортом, задумываются о том,
как сжечь лишний жир, не повредив при этом росту мышц. На помощь в таком случае может
прийти круговая тренировка.
Круговой называют любую силовую или аэробную тренировку,
которую выполняют по определенной циклической схеме с повтором кругов и
минимальным отдыхом между упражнениями. Она развивает выносливость и
способствует сжиганию жира без потери мышц, а также отлично «сушит». Выполнение
тренировок с минимальным отдыхом уменьшает запас гликогена в мышечных тканях.
Это, в свою очередь, повышает уровень молочной кислоты и способствует
использованию жира в качестве энерготоплива.
Круговая тренировка – это 3-8 кругов, общая продолжительность
которых – 15-60 минут. Каждый круг состоит из 10-12 упражнений. Перерыв между
кругами должен быть не больше 5 минут, а между упражнениями – 30 секунд.
Упражнения могут быть разнообразными. Главное, чтобы было задействовано как
можно больше групп мышц.
Начинать круговую тренировку необходимо с разминки в виде
нескольких минут кардио. В конце тренировки выполняется заминка в виде 10 минут
кардио.
Важно знать, что людям
с повышенным давлением, проблемами сердцем и хроническими заболеваниями
круговая тренировка строго противопоказана.