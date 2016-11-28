Круговая тренировка сжигает жир без потери мышц

Многие из тех, кто занимается спортом, задумываются о том, как сжечь лишний жир, не повредив при этом росту мышц. На помощь в таком случае может прийти круговая тренировка.



Круговой называют любую силовую или аэробную тренировку, которую выполняют по определенной циклической схеме с повтором кругов и минимальным отдыхом между упражнениями. Она развивает выносливость и способствует сжиганию жира без потери мышц, а также отлично «сушит». Выполнение тренировок с минимальным отдыхом уменьшает запас гликогена в мышечных тканях. Это, в свою очередь, повышает уровень молочной кислоты и способствует использованию жира в качестве энерготоплива.

Круговая тренировка – это 3-8 кругов, общая продолжительность которых – 15-60 минут. Каждый круг состоит из 10-12 упражнений. Перерыв между кругами должен быть не больше 5 минут, а между упражнениями – 30 секунд. Упражнения могут быть разнообразными. Главное, чтобы было задействовано как можно больше групп мышц.

Начинать круговую тренировку необходимо с разминки в виде нескольких минут кардио. В конце тренировки выполняется заминка в виде 10 минут кардио.

Важно знать, что людям с повышенным давлением, проблемами сердцем и хроническими заболеваниями круговая тренировка строго противопоказана.