Денис Лебедев: Соглашусь с Гассиевым, наша разница в опыте не будет решающим фактором

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего боя со своим соотечественником Муратом Гассиевым.



«Мой соперник – один из подающих надежд боксеров. Я смотрел его бои и считаю серьезным соперником. 3 декабря мы выясним, кто из нас сильнее. Подготовка к бою проходила, как обычно, ничего нового вам не скажу. Единственное, чем она отличается, что мы работали со спарринг-партнерами по стилю и ведению боя, напоминающими Мурата Гассиева. Я соглашусь с его словами, что наша разница в опыте не будет решающим фактором в этом бою», – цитирует Лебедева «Чемпионат».

Напомним, бой между спортсменами состоится 3 декабря. На данный момент в активе 23-летнего Гассиева 24 боя, 23 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.