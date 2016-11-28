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Сборная России заняла третье место на международном турнире World Trophy

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России по синхронному плаванию заняла третье место на международном турнире World Trophy.

Отметим, что сборная России выступала на турнире юниорским составом и набрала 364,8667 балла. Победу одержала сборная Китая, второе место осталось за командой Италии. 

Зато российский дуэт Александр Мальцев и Михаела Каланча завоевал первое место в миксте. 

World Trophy

Янчжоу (Китай)

Команды

1. Китай – 94,7333.

2. Италия – 92,4000.

3. Россия (Екатерина Денисова, Мария Ендальцева, Алиса Мочалова, Альфия Нигматулина, Олеся Платонова, Ольга Проскурнина, Полина Цепаева, Софья Титова, Елизавета Дончик) – 91,2667. 

Комбинация

1. Китай – 92,4667.

2. Италия – 91,9667.

3. Россия – 89,6000. 

Микст

1. Михаела Каланча/Александр Мальцев (Россия) – 92,6000.

2. Джорджио Минизини / Манилла Фламини (Италия) – 91,2000.

3. Ацуси Абе / Юми Адачи (Япония) – 88,4667. 

Итоги

1. Китай – 372,3334.

2. Италия – 367,2667.

3. Россия – 364,8667. 

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