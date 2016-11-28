Сборная России заняла третье место на международном турнире World Trophy
Сборная России по синхронному плаванию заняла третье место на международном турнире World Trophy.
Отметим, что сборная России выступала на турнире юниорским составом и набрала 364,8667 балла. Победу одержала сборная Китая, второе место осталось за командой Италии.
Зато российский дуэт Александр Мальцев и Михаела Каланча завоевал первое место в миксте.
World Trophy
Янчжоу (Китай)
Команды
1. Китай – 94,7333.
2. Италия – 92,4000.
3. Россия (Екатерина Денисова, Мария Ендальцева, Алиса Мочалова, Альфия Нигматулина, Олеся Платонова, Ольга Проскурнина, Полина Цепаева, Софья Титова, Елизавета Дончик) – 91,2667.
Комбинация
1. Китай – 92,4667.
2. Италия – 91,9667.
3. Россия – 89,6000.
Микст
1. Михаела Каланча/Александр Мальцев (Россия) – 92,6000.
2. Джорджио Минизини / Манилла Фламини (Италия) – 91,2000.
3. Ацуси Абе / Юми Адачи (Япония) – 88,4667.
Итоги
1. Китай – 372,3334.
2. Италия – 367,2667.
3. Россия – 364,8667.