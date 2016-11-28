Александр Медведев: Хингис сыграет на Spb Ladies Trophy. Винчи и Бенчич собираются приехать

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о предстоящем турнире, который пройдет в начале 2017 года.

- В паре будет играть Хингис, пока не знаем, с кем - их пара с Мирзой распалась. Но, думаем, она найдет с кем сыграть, чтобы защитить титул

Несмотря на то, что произошло изменения в календаре соревнований, турнир будет проходить впритык к Australian Open, мы уверены, что он будет не хуже, а может и лучше, чем в прошлом году. Доказательства этому уже есть - Светлана Кузнецова, которая в том году не участвовала, будет участвовать. Еще две спортсменки из топ-10 - Цибулкова и Халеп. Веснина, Макарова, Павлюченкова, Касаткина - все будут.

В остальном все будет по-прежнему: два корта - на «СИБУР АРЕНЕ» и «Динамо». Все идет по плану, мы готовимся. Надеемся, увидим больше зрителей на турнире, у телевизоров.

- Приедет ли победительница прошлогоднего турнира Роберта Винчи?

- Мы ведем беседы, она хочет приехать, собирается играть. Всегда приятно видеть победительницу на турнире. Кроме того, надеюсь, и финалистка Бенчич приедет. Им понравилось, - передает слова Медведева «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 753 000 долларов, пройдет в Санкт-Петербурге на кортах «СИБУР АРЕНЫ» второй раз – с 30 января по 5 февраля 2017 года. В прошлом году победителем турнира стала итальянка Роберта Винчи. В парном разряде сильнейшими стали Мартина Хингис - Сания Мирза (Швейцария - Индия).