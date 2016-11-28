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Светлана Кузнецова: Помню, как просила у Сафина на мужском турнире в Петербурге его старую обмотку

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о предстоящем турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

- Очень приятно находиться в родном городе. Очень рада, что турнир из Петербурга появился в WTA-туре. К сожалению, в прошлом году был тяжелый график, поэтому тогда я приехать не смогла. Благодарна Александру Медеведву за приглашение и вообще за развитие тенниса в Петербурге.

Думаю, буду очень сильно переживать во время турнира. Наверняка будет много зрителей и много детей, которых мотивирует просмотр матчей мировых звезд. Так, как мотивировал меня мужской турнир. До сих пор помню, как я, когда была маленькой, просила у Марата Сафина его старую обмотку. Мировые звезды не могут не мотивировать

Карьера модели? Пока я предпочитаю заниматься теннисной карьерой. Посвежее выгляжу, потому что не было пяти турниров подряд. Подготовка будет похожая на прошлый сезон. В конце года у меня была хорошая уверенность, хочу начать сезон так же, - передает слова Кузнецовой «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 753 000 долларов, пройдет в Санкт-Петербурге на кортах «СИБУР АРЕНЫ» второй раз – с 30 января по 5 февраля 2017 года. В прошлом году победителем турнира стала итальянка Роберта Винчи. В парном разряде сильнейшими стали Мартина Хингис - Сания Мирза (Швейцария - Индия).

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