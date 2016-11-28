Сергей Герасимец: Не считаю, что «Зениту» не повезло в концовке игры с «Краснодаром»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился впечатлениями от матча 15 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

- «Зениту» противостоял достойный соперник, сопоставимый по силам. «Краснодар» тоже играет в Лиге Европы и тоже вышел в следующий этап. Конечно, по составу и по классу петербуржцы сильнее. Но краснодарцы ставят высокие задачи, у них состоялась не так давно отставка тренера, и сейчас вокруг Игоря Шалимова также ходят какие-то слухи.

Поэтому игра была нервной, напряженной. Достаточно взглянуть на то, сколько было зафиксировано единоборств, желтых карточек и фолов. Юрия Газинского вообще увезли с поля на носилках. Это была бойня за шесть очков. Я не считаю, что «Зениту» не повезло в концовке. Мы выигрывали этот матч вплоть до 90-й минуты, но из-за индивидуальных ошибок в обороне мы уступили краснодарцам, - сказал Герасимец в эфире Радио «Зенит».

Напомним, после 15 туров в РФПЛ лидирует «Спартак», набравший 37 очков. Вторым идет «Зенит», отстающий от красно-белых на шесть очков. «Краснодар» занимает третье место, имея в активе 27 очков. На одно очко краснодарцы опережают ЦСКА.

В своем последнем матче подопечные Игоря Шалимова одержали волевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Пропустив на 86-й минуте от Артема Дзюбы, краснодарцы отыгрались в добавленное ко второму тайму время. Отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили.