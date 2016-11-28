Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист3 : 2 БАдмирал
Хоккей  Медвешчак- : -Сибирь
Хоккей  ЦСКА0 : 0Динамо Москва
Футбол  Интер- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Герасимец: Не считаю, что «Зениту» не повезло в концовке игры с «Краснодаром»

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился впечатлениями от матча 15 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

- «Зениту» противостоял достойный соперник, сопоставимый по силам. «Краснодар» тоже играет в Лиге Европы и тоже вышел в следующий этап. Конечно, по составу и по классу петербуржцы сильнее. Но краснодарцы ставят высокие задачи, у них состоялась не так давно отставка тренера, и сейчас вокруг Игоря Шалимова также ходят какие-то слухи.

Поэтому игра была нервной, напряженной. Достаточно взглянуть на то, сколько было зафиксировано единоборств, желтых карточек и фолов. Юрия Газинского вообще увезли с поля на носилках. Это была бойня за шесть очков. Я не считаю, что «Зениту» не повезло в концовке. Мы выигрывали этот матч вплоть до 90-й минуты, но из-за индивидуальных ошибок в обороне мы уступили краснодарцам, - сказал Герасимец в эфире Радио «Зенит».

Напомним, после 15 туров в РФПЛ лидирует «Спартак», набравший 37 очков. Вторым идет «Зенит», отстающий от красно-белых на шесть очков. «Краснодар» занимает третье место, имея в активе 27 очков. На одно очко краснодарцы опережают ЦСКА.

В своем последнем матче подопечные Игоря Шалимова одержали волевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Пропустив на 86-й минуте от Артема Дзюбы, краснодарцы отыгрались в добавленное ко второму тайму время. Отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гарсия может получить семь матчей дисквалификации, Вернблум - триЗащитник «Зенита» Хави Гарсия может быть дисквалифицирован на семь матчей за удар локтем Юрия Газинского, а Понтус Вернблум на три – за удар Серхио Санчеса.Александр Бубнов: Кому какое дело до драки в раздевалке «Зенита»?Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2). Он отметил, что это внутрикомандное дело.Федор Погорелов: Я не знаю, что было в раздевалке «Зенита» после игры. Знаю точно, что драки не былоКомментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).Дзюба сказал Лодыгину, что его ошибки «хоронят команду»Стали известны подробности конфликта в стане «Зенита». Конфликт произошел после поражения от «Краснодара» в 15-м туре чемпионата России (1:2).Антон Бобер: «Крылья» меняются, оживая на глазахБывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер отметил позитивные изменения в команде с приходом на пост главного тренера Вадима Скрипченко.Матч «Краснодар» – «Крылья Советов» перенесен с 4 на 5 декабряМатч 17-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» перенесен с 4 на 5 декабря.От Денисова до Дзюбы. Вспоминаем скандальные истории в «Зените»От Денисова до Дзюбы. Вспоминаем скандальные истории в «Зените»После матча «Зенита» и «Краснодара» появилась информация о конфликте Артема Дзюбы с Юрием Лодыгиным.Комиссия РФС будет рассматривать эпизоды с участием Вернблума и ГарсииКонтрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС) рассмотрит эпизоды с участием полузащитников Понтуса Вернблума (ЦСКА) и Хави Гарсии («Зенит»). Об этом сообщил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.Лепехин считает, что Лодыгин не виноват в поражении «Зенита» от «Краснодара»Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин высказался об игре голкипера питерской команды Юрия Лодыгина в нынешнем сезоне.В Финляндии из продажи исчезли футболки с фамилией ЕременкоВ магазинах Финляндии перестали продавать футболки с фамилией полузащитника национальной сборной этой страны и ЦСКА Романа Еременко, сообщает Escape to Suomi.Артур Григорьянц: Николаев и Хави Гарсия будут приглашены на заседание КДКГлава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил письмо от «Краснодара», который просит дисквалифицировать полузащитника «Зенита» Хави Гарсию за удар игрока «Краснодара» Юрия Газинского.Арбитр Сельдяков снят с матча «Зенит» – «Уфа» из-за ошибки в предыдущем матчеПолномочный представитель департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин рассказал, почему была произведена замена бригады арбитров матча 16-го тура чемпионата России «Зенит» - «Уфа».Никита Симонян: Желаю «Спартаку» ухватиться за имеющееся преимуществоЛегенда «Спартака» Никита Симонян считает, что, несмотря на отрыв от конкурентов, красно-белым рано успокаиваться.«Краснодар» направил просьбу в КДК наказать Гарсию за удар локтем Газинского«Краснодар» отправил просьбу в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) о наказании игрока «Зенита» Хави Гарсии.«Ростов» подписал контракт с братом Баштуша«Ростов» подписал контракт с братом БаштушаСостав «Ростова» пополнил ангольский защитник Фернанду Жасинту.Гендиректор «Крыльев Советов»: Не согласны на перенос матча со «Спартаком» в Москву. А 26 февраля погода будет не лучшеГендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что против переноса матча со «Спартаком» в Москву, который должен состояться в Самаре 1 декабря.При чем тут драка? Дзюба должен извиниться перед игроками «Зенита»При чем тут драка? Дзюба должен извиниться перед игроками «Зенита»Обозреватель «Советского спорта» напоминает о том, чем Артем Дзюба провинился вчера перед своим клубом. И это вовсе не драка в раздевалке.«Спартак» обратился в РФПЛ с просьбой о переносе игры в Самаре«Спартак» обратился в РФПЛ с просьбой о переносе игры в «Самаре»Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита»Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук может начать тренерскую карьеру. Вероятно, он будет работать в штабе Мирчи Луческу в клубе из Санкт-Петербурга.Александр Гацкан: Хочу извиниться перед Гасановым, я не хотел нанести ему вредКапитан «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал эпизод с травмой защитника «Анжи» Шамиля Гасанова.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Сергей Герасимец
Сергей Герасимецвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение