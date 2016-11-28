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Винер-Усманова переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Ирина Винер-Усманова единогласно переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), сообщает ТАСС.

Она была единственным кандидатом на пост главы организации. За нее проголосовали делегаты 53 региональных федераций, представленных в ВФХГ.

С 1992 года Винер-Усманова является главным тренером Центра олимпийской подготовки, с 2001 года - главным тренером сборной России по художественной гимнастике. ВФХГ она на возглавила в 2008 году.

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