Винер-Усманова переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики

Ирина Винер-Усманова единогласно переизбрана на пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), сообщает ТАСС.

Она была единственным кандидатом на пост главы организации. За нее проголосовали делегаты 53 региональных федераций, представленных в ВФХГ.

С 1992 года Винер-Усманова является главным тренером Центра олимпийской подготовки, с 2001 года - главным тренером сборной России по художественной гимнастике. ВФХГ она на возглавила в 2008 году.