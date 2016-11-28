Федор Погорелов: Я не знаю, что было в раздевалке «Зенита» после игры. Знаю точно, что драки не было

Комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов прокомментировал информацию о драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

- На флэш-интервью после игры Мирча Луческу пришел с 20-минутным опозданием и начал свой монолог с риторического вопроса: «Вы что, думали, что я быстро приду после такой концовки?». Ребятушки, мужской коллектив, тяжелый матч, ты забиваешь нужный гол на 86-ой минуте, потом пропускаешь два, поражение, минус премиальные, а всем детей кормить.

И вы думаете, что в раздевалке все жмут друг другу руки и вежливо благодарят за игру?! Я не знаю, что было в раздевалке «Зенита» после игры. Знаю точно, что драки не было. У коллег из газеты с петушком на первой полосе драка уже мутировала в потасовку. Я уверен, что разговор в раздевалке был. Разговор не шепотом, не на пониженных. И это норма. Это как раз хорошо, значит, нет равнодушия.

Жальче всего в этой ситуации Окриашвили. Он забил невероятный гол – такой второй раз можно и не забить. Но обсуждают не его, - приводит слова Погорелова «Фонтанка».

Напомним, 28 ноября «Чемпионат.com« сообщил о драке между Юрием Лодыгиным и Артемом Дзюбой в раздевалке после встречи 15 тура РФПЛ «Краснодар» - «Зенит» (1:2). Также, по информации «Спортфакта», стало известно, что футболистов разнял Александр Кокорин. Позже пресс-служба петербургского клуба и Дзюба опровергли информацию о драке.



После 15 туров в РФПЛ лидирует «Спартак», набравший 37 очков. Вторым идет «Зенит», отстающий от красно-белых на шесть очков. «Краснодар» занимает третье место, имея в активе 27 очков. На одно очко краснодарцы опережают ЦСКА.

В своем последнем матче подопечные Игоря Шалимова одержали волевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1. Пропустив на 86-й минуте от Артема Дзюбы, краснодарцы отыгрались в добавленное ко второму тайму время. Отличились Марат Измайлов и Торнике Окриашвили.