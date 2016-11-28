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Илья «Lil» Ильюк: «Ничего не заставит меня и мою команду играть хуже»

Комментарии

Украинский игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Илья «Lil» Ильюк поделился мнением о поддержке фанатов перед The Boston Major на своей странице в ВКонтакте.

«В предверии Мажора..

Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что хоть что-то влияет на уровень и качество игры, кроме самих игроков. Никакие зловещие комментарии, никакие завышенные или нет ожидания и уж тем более коэффициенты букмекеров - ничего не заставит Меня или Мою команду играть хуже. 

Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что Мы кому-то что-то должны. Любая поддержка, и даже ментальная,- это хорошо. Чем ее больше - тем сильнее становимся Мы. Но это абсолютно не значит что Мы должны выиграть или проиграть, только потому что Кто-то так решил. Все ставки - на Ваш страх и риск. Ничего не заставит Меня и Мою команду играть хуже.

И вы очень глубоко ошибаетесь, если считаете, что Нам есть какое-либо дело. Мы не читаем абсолютно все комментарии к абсолютно всем новостям или на абсолютно всех сайтах и форумах. Нам абсолютно не интересно кто и что о Нас говорит, в чем уверен и «более чем уверен». Не интересно мнение от кого Мы отлетим, когда задизбандимся и не интересно какое место займем в калибровке. Я чувствую абсолютный 0 по отношению ко всей этой «грязи» в сети. 

Ничего не заставит Меня и Мою команду играть хуже», — написал Ильюк.

LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.

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