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Кубок конфедераций побывал в редакции «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный обладатель Кубка конфедераций ФИФА в составе сборной Бразилии нападающий Жулио Баптиста представил Трофей Кубка конфедераций ФИФА в редакции «Советского спорта».

Сегодня Жулио Баптиста представил Трофей победителей Кубка конфедераций в нашей редакции и от лица ФИФА разыграл два билета на матчи «Турнира чемпионов» среди читателей. Кроме Баптисты гостем церемонии стал бывший капитан сборной России Алексей Смертин. 

Напомним, что Кубок конфедераций ФИФА или «Турнир чемпионов» пройдет в России в 2017 году с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. 

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