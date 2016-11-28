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«Краснодар» – «Зенит». Смолов – лучший по ударам, Дзюба – в единоборствах

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче 15-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома обыграл «Зенит» – 2:1.

По данным InStat, «Краснодар» больше владел мячом – 62% против 38%, нанес больше ударов по воротам – 12 (в створ – 5) против 6 (4) и сделал больше передач – 530 (точность – 86%) против 374 (76%). «Зенит» выиграл больше единоборств – 107 против 82.

Самым бьющим игроком матча стал Смолов – 4 удара (2 в створ). Наибольшее количество острых передач сделал Газинский – 4 (точные – 3). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 35 (выиграл – 40%). А самым активным в дриблинге был Витсель – 9 обводок (6 удачных).

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Матч

Краснодар - Зенит - 2:1 (0:0)

Голы

Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба

Предупреждения:

Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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