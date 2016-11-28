«Краснодар» – «Зенит». Смолов – лучший по ударам, Дзюба – в единоборствах
Вчера в матче 15-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома обыграл «Зенит» – 2:1.
По данным InStat, «Краснодар» больше владел мячом – 62% против 38%, нанес больше ударов по воротам – 12 (в створ – 5) против 6 (4) и сделал больше передач – 530 (точность – 86%) против 374 (76%). «Зенит» выиграл больше единоборств – 107 против 82.
Самым бьющим игроком матча стал Смолов – 4 удара (2 в створ). Наибольшее количество острых передач сделал Газинский – 4 (точные – 3). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 35 (выиграл – 40%). А самым активным в дриблинге был Витсель – 9 обводок (6 удачных).
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Матч
Голы
Дзюба 86 (0:1). Измайлов 90 (1:1). Окриашвили 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Енджейчик, Налдо, Гранквист, Каборе, Измайлов, Газинский (Быстров, 83), Жоаозиньо (Окриашвили, 63), Торбинский, Лаборде (Ахмедов, 58), Смолов
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Нету, Кришито, Мак (Маурисио, 87), Жулиано, Витсель, Жирков (Чернов, 76), Хави Гарсия, Кокорин (Кержаков А., 85), Дзюба
Предупреждения:
Лаборде, 49; Енджейчик, 74; Измайлов, 85; Торбинский, 90 - Витсель, 45; Хави Гарсия, 80; Дзюба, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
27 ноября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция