«Краснодар» – «Зенит». Смолов – лучший по ударам, Дзюба – в единоборствах

Вчера в матче 15-го тура премьер-лиги «Краснодар» дома обыграл «Зенит» – 2:1.

По данным InStat, «Краснодар» больше владел мячом – 62% против 38%, нанес больше ударов по воротам – 12 (в створ – 5) против 6 (4) и сделал больше передач – 530 (точность – 86%) против 374 (76%). «Зенит» выиграл больше единоборств – 107 против 82.

Самым бьющим игроком матча стал Смолов – 4 удара (2 в створ). Наибольшее количество острых передач сделал Газинский – 4 (точные – 3). В единоборства чаще всех вступал Дзюба – 35 (выиграл – 40%). А самым активным в дриблинге был Витсель – 9 обводок (6 удачных).