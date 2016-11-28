Юрист: WADA может получить право отбирать у стран крупные турниры

Известный спортивный юрист Артем Пацев сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с юридической точки зрения может запретить проведение в какой-либо стране Олимпийских игр или чемпионата мира.

- С юридической точки зрения они могут получить такую возможность легко, - сказал Пацев «Р-Спорт». - Для этого всего лишь требуется внесение изменений во всемирный антидопинговый кодекс. Все члены олимпийского движения обязаны исполнять требования этого кодекса. Собственно, в этом его идея. Бумага все стерпит, можно кому угодно передать какие угодно полномочия. Поможет ли это чистоте спорта и его очищению? На мой взгляд, это только ухудшит ситуацию. Но я допускаю, что чемпионат мира могут забрать.

Сейчас в WADA есть масса «no name» чиновников, которых никто не знает. Они что-то придумывают, где-то в недрах организации вырабатывается решение и выдается. Кто его принял? Почему? Примеров масса, начиная от мельдония, заканчивая разрешением на терапевтическое использование.

Напомним, что ранее появилась информация, что WADA хотела бы получить возможность лишать страны возможности проводить международные турниры за грубые нарушения антидопингового кодекса.