Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист0 : 0Адмирал
Хоккей  Медвешчак- : -Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Интер- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Камельзон: Потеряли Бублика? Появятся у нас еще сушки и другие хлебные изделия

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о теннисисте Александре Бублике, сменившем гражданство с российского на казахстанское. 

- Александра Бублика мы потеряли. Но, думаю, кроме Бублика у нас появятся еще бублики, сушки и другие хлебные изделия. Жалко, что он ушел. Но, поднатужимся, и найдем еще одного Бублика. 

Он был самым прогрессивным. Вели переговоры с отцом, чтобы он выступал за Россию. Но я знал, что какие-то переговоры за спиной идут с Казахстаном. Я это все разгадал. Не зря говорят же, что у меня глаза на затылке. Но поставить точку над i мы, к сожалению, не смогли. Я все сделал, чтобы этот игрок выступал на Кубке Дэвиса. Увы, вернуть Бублика уже нельзя. Я больше контактировал с самим игроком, но там по большей части все решает отец. Все равно буду грудью стоять, чтобы ему давали wild card на российские турниры. В паре с Рублевым они могли стать первой парой мира, не хуже братьев Брайанов, - передает слова Камельзона «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

«Федерация тенниса нас не финансировала». Как Россия потеряла еще один талант

Напомним, турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 753 000 долларов, пройдет в Санкт-Петербурге на кортах «СИБУР АРЕНЫ» второй раз – с 30 января по 5 февраля 2017 года. В прошлом году победителем турнира стала итальянка Роберта Винчи. В парном разряде сильнейшими стали Мартина Хингис - Сания Мирза (Швейцария - Индия).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Федерация тенниса нас не финансировала». Как Россия потеряла еще один талант«Федерация тенниса нас не финансировала». Как Россия потеряла еще один талант19-летний Александр Бублик теперь будет выступать за Казахстан. «Советский спорт» пообщался с отцом теннисиста и узнал мотивы этого решения.Шамиль Тарпищев: Мы надеемся отстоять БубликаПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что ФТР надеется сохранить Александра Бублика для выступлений за сборную России.19-летний россиянин Бублик будет выступать за КазахстанТеннисист Александр Бублик сменил спортивное гражданство с российского на казахстанское.Короли и королевы «Олимпийского»Короли и королевы «Олимпийского»«Советский спорт» подводит итоги «ВТБ Кубка Кремля» – главного российского профессионального турнира.Бублик уступил Карреньо-Бусте в 1/4 финала Кубка КремляРоссийский теннисист Александр Бублик не смог пробиться в полуфинал Кубка Кремля.Бублик обыграл Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал Кубка КремляРоссийский теннисист Александр Бублик пробился в четвертьфинал Кубка Кремля-2016.Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Бублик и новый Сафин. Чем запомнился третий день московского турнира?Победа Кузнецовых, успешный дебют Александра Бублика и обидное поражение Карена Хачанова. Чем запомнился третий день московского турнира?Александр Бублик: Теперь смогу выступить на Australian OpenРоссиянин Александр Бублик, одержавший первую в карьере победу на турнире ATP, прокомментировал свой успех в матче первого круга Кубка Кремля с соотечественником Константином Кравчуком (1:6, 6:3, 6:3).Бублик вышел в основную сетку «Кубка Кремля»Российский теннисист Александр Бублик пробился в основную сетку Кубка Кремля-2016.
Александр Бублик
Александр Бубликвсе новости

Cпецпредложение