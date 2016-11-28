Владимир Камельзон: Потеряли Бублика? Появятся у нас еще сушки и другие хлебные изделия

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о теннисисте Александре Бублике, сменившем гражданство с российского на казахстанское.

- Александра Бублика мы потеряли. Но, думаю, кроме Бублика у нас появятся еще бублики, сушки и другие хлебные изделия. Жалко, что он ушел. Но, поднатужимся, и найдем еще одного Бублика.

Он был самым прогрессивным. Вели переговоры с отцом, чтобы он выступал за Россию. Но я знал, что какие-то переговоры за спиной идут с Казахстаном. Я это все разгадал. Не зря говорят же, что у меня глаза на затылке. Но поставить точку над i мы, к сожалению, не смогли. Я все сделал, чтобы этот игрок выступал на Кубке Дэвиса. Увы, вернуть Бублика уже нельзя. Я больше контактировал с самим игроком, но там по большей части все решает отец. Все равно буду грудью стоять, чтобы ему давали wild card на российские турниры. В паре с Рублевым они могли стать первой парой мира, не хуже братьев Брайанов, - передает слова Камельзона «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

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Напомним, турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 753 000 долларов, пройдет в Санкт-Петербурге на кортах «СИБУР АРЕНЫ» второй раз – с 30 января по 5 февраля 2017 года. В прошлом году победителем турнира стала итальянка Роберта Винчи. В парном разряде сильнейшими стали Мартина Хингис - Сания Мирза (Швейцария - Индия).