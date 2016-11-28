Алексей Ковалев, Павел Буре, Владимир Монахов примут участие в теннисном турнире в Петербурге

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о предстоящем турнире, который пройдет в начале 2017 года.

- В рамках соревнований пройдет турнир «Формула ТХ», в котором будут играть хоккеисты и теннисисты. Нам, видимо, придется ввести квалификационный турнир. Например, уже дали согласие Алексей Ковалев, Владимир Малахов, которые специально приедут из Соединенных Штатов.

Будет Алексей Яшин, Андрей Коваленко, Павел Буре. Максим Сушинский спросил, почему его не позвали - придется проверить, соответствует ли он уровню турнира (смеется). Все теннисисты тоже дали согласие остаться на это турнир, независимо от исхода, - передает слова Медведева «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 753 000 долларов, пройдет в Санкт-Петербурге на кортах «СИБУР АРЕНЫ» второй раз – с 30 января по 5 февраля 2017 года. В прошлом году победителем турнира стала итальянка Роберта Винчи. В парном разряде сильнейшими стали Мартина Хингис - Сания Мирза (Швейцария - Индия).