Джано и Таски вернулись в общую группу «Спартака»

Как сообщает официальный сайт московского «Спартака», полузащитник Джано Ананидзе вернулся в общую группу команды в преддверии матча 16-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».



Отмечается, что тренировка началась с теоретического занятия, а через полчаса игроки вышли на поле. Футболисты выполнили разминку. Затем в программе тренировки под руководством Массимо Карреры были различные упражнения на технику и тактику. Под конец занятия столичный клуб сыграл в футбол на ограниченном участке поля. В общей сложности практический урок продлился около часа.



Также сообщается, что защитник Сердар Таски вернулся в общую группу и работал на равных со всеми. Защитник Сальваторе Боккетти занимался по индивидуальной программе, а форвард Зе Луиш продолжает курс лечения.



С основным составом работали защитник «Спартака-2» Александр Пуцко, а также игроки дубля – полузащитники Александр Ломовицкий и Никита Киселев.



Напомним, матч с «Крыльями» красно-белые проведут 1 декабря на выезде.