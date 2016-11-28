Юрий Газинский: Шансы на чемпионство не потеряла ни одна команда из первой пятерки, в том числе и «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказал свое мнение по поводу того, кто будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

- «Спартак» и «Зенит» впереди абсолютно по праву, свои лидирующие позиции они подкрепляют игрой. Но впереди еще весь второй круг, многое может измениться. Думаю, что шансы на чемпионство окончательно не потеряла ни одна команда из первой пятерки, в том числе и наша, - цитирует Газинского официальный сайт «Краснодара».

После 15 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Зенит» идет на втором месте, отставая на шесть очков. «Краснодар» замыкает тройку, в активе команды 27 очков.