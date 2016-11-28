Александра Костенюк – в числе лидеров «Гран-при»

Цзюй Вэньцзюнь, Александра Костенюк, Сарасадат Хадемальшарьех и Нино Бациашвили лидируют после 8-го тура розыгрыша «Гран-при», который проходит в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте турнира.

27 ноября шахматный мир шокировала новость о трагической гибели молодого и талантливого российского гроссмейстера Юрия Елисеева (1996-2016). 8-й тур женского Гран-при ФИДЕ в Ханты-Мансийске начался с минуты молчания, но беда не приходит одна…

Незадолго до начала тура выяснилось, что Эльмира Скрипченко из-за плохого самочувствия вынуждена пропустить партию против Цзюй Вэньйзюнь. Наталья Жукова вызвала скорую и осталась с Эльмирой до приезда врачей. Ввиду чрезвычайных обстоятельств партия Натальи против Сарасадат Хадемальшарьех началась примерно в 15:20 по местному времени. Она закончилась повторением ходов в дебюте, после чего Наталья вернулась в гостиницу, чтобы быть вместе с подругой.

Кроме результатов, указанных выше, в восьмом туре было одержано две победы белыми и сыграно две ничьи.

Александра Костенюк применила новую идею в испанской партии против Белы Хотенашвили, и в итоге одержала победу. А Валентина Гунина нанесла поражение соотечественнице Ольге Гире в очень острой и сложной борьбе.

Положение лидеров в общем зачете Гран-при: 1. Цзюй Вэньцзюнь – 375.8 очков, 2. Хампи Конеру – 335, 3. Александра Костенюк – 317.5.

Результаты 8-го тура:

Джавахишвили – Харика 1/2-1/2, Костенюк – Хотенашвили 1-0, Гунина – Гиря 1-0, Скрипченко – Цзюй Вэньцзюнь -+, Хадемальшарьех – Жукова 1/2-1/2, Бациашвили – Погонина 1/2-1/2.

Положение после 8-го тура:

1-4. Цзюй Вэньцзюнь, Александра Костенюк, Сарасадат Хадемальшарьех, Нино Бациашвили – 5, 5-6. Наталья Жукова, Валентина Гунина – 4.5, 7-8. Ольга Гиря, Харика Дронавалли – 4, 9-11. Бела Хотенашвили, Наталья Погонина, Лела Джавахишвили – 3, 12. Эльмира Скрипченко – 2.

28 ноября на турнире выходной день.

Пары 9-го тура:

Погонина – Джавахишвили, Жукова – Бациашвили, Цзюй Вэньцзюнь – Хадемальшарьех, Гиря – Скрипченко, Хотенашвили – Гунина, Харика – Костенюк.