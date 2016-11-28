Экс-игрок «Арсенала»: С Моуринью «Юнайтед» никогда не будет счастливым

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун прокомментировал выступление «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне, а также высказался о поведении наставника «красных дьяволов» Жозе Моуринью.



«Этим ребятам действительно не везет. На мой взгляд, клуб не будет чувствовать себя счастливым с таким специалистом, как Моуринью. Мы не можем знать, что думает Жозе об игре Погба и что вызвало у него такую реакцию в матче с «Вест Хэмом».

Очевидно, Моуринью должен держать себя в руках, поскольку это удаление стало для него уже вторым за текущий месяц. Не понимаю Жозе, он ведь знает, что может получить наказание. Португалец должен держать все под контролем. Люди могут сказать, что я бывший игрок «Арсенала» и не хочу видеть, как «Юнайтед» выиграет АПЛ. Возможно, но я хочу видеть красивый футбол», – цитирует экс-игрока «пушкарей» Goal.



