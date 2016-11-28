Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Автомобилист0 : 0Адмирал
Хоккей  Медвешчак- : -Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -Динамо Москва
Футбол  Интер- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Медведев: Нет доказательств того, что Хингис сознательно использовала кокаин

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев ответил на вопрос о теннисистке Мартине Хингис. 

- В Рио-де-Жанейро в отношении российских спортсменов, которые уже отбыли срок дисквалификацию за допинг, была развернута целая негативная кампания. Почему директорат турнира приглашает на St. Petersburg Ladies Trophy и выплачивает стартовые Мартине Хингис, которая, при всем уважении, приостанавливала карьеру в результате громкого скандала, связанного с употреблением запрещенных препаратов?
- Я эту историю знаю не только из газет, и хочу вас проинформировать: доказательств сознательного использования того самого вещества - нет. Каким образом субстанция попала в организм, непонятно. 
Она дисквалификацию отбыла, и сколько времени прошло после этого. Мартина представляет яркий пример ответственного отношения к делу - к болельщикам, к теннису. Нечего искать соринку в ее глазу, сказал Медведев на пресс-конференции, посвященной турниру St. Ladies Trophy.

Напомним, турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 753 000 долларов, пройдет в Санкт-Петербурге на кортах «СИБУР АРЕНЫ» второй раз – с 30 января по 5 февраля 2017 года. В прошлом году победителем турнира стала итальянка Роберта Винчи. В парном разряде сильнейшими стали Мартина Хингис - Сания Мирза (Швейцария - Индия).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бабских посиделок не устраиваем». Кузнецова – о критике Шараповой и Петербурге«Бабских посиделок не устраиваем». Кузнецова – о критике Шараповой и ПетербургеПервая ракетка России Светлана Кузнецова – о подруге Мыскиной, которую она раньше подкалывала, и желании сыграть в новом сезоне еще лучше.Разговор с Уильямс и о Шараповой, помощь Трампа. Как готовят турнир в ПетербургеРазговор с Уильямс и о Шараповой, помощь Трампа. Как готовят турнир в ПетербургеГендиректор Spb Ladies Trophy-2017 Александр Медведев рассказал, как идет работа по приглашению звезд: теннисных и хоккейных.Александр Медведев: При пяти легионерах в заявке не занимаются места талантливых игроков и создается конкуренцияЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.Александр Медведев: Поведение Назарова нетерпимоЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о поведении главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова.Александр Медведев: Я бы хотел увидеть на Кубке Первого канала Ковальчука, Мозякина и Дацюка!Член совета директоров СКА поделился мнением о составе сборной России по хоккею на Кубке Первого канала.Александр Медведев: Я бы не стал говорить, что СКА легко расправился с ЦСКАЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об игре петербургского клуба в КХЛ.Владимир Кириллов: Финансовой поддержки турниру St. Petersburg Ladies Trophy город не осуществляетВице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов рассказал о помощи города турниру St. Petersburg Ladies Trophy.Александр Медведев: После вступления Трампа в должность ждем, что барьеров для Итогового турнира WTA в Петербурге не будетГенеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о возможности проведения Итогового турнира WTA в Санкт-Петербурге.Турнир в Петербурге продолжает переговоры об участии с одной из сестер УильямсГендиректор теннисного турнира Spb Ladies Trophy-2017 Александр Медведев рассказал о работе по приглашению одной из сестер Уильямс.Организаторы турнира в Петербурге ведут консультации по поводу участия Шараповой в выставочном матчеОргкомитет женского теннисного турнира Spb Ladies Trophy-2017 работает над приглашением Марии Шараповой на выставочный матч в рамках турнира, сообщил гендиректор соревнований Александр Медведев.Алексей Ковалев, Павел Буре, Владимир Монахов примут участие в теннисном турнире в ПетербургеГенеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о предстоящем турнире, который пройдет в начале 2017 года.Александр Медведев: Хингис сыграет на Spb Ladies Trophy. Винчи и Бенчич собираются приехатьГенеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о предстоящем турнире, который пройдет в начале 2017 года.Светлана Кузнецова: Помню, как просила у Сафина на мужском турнире в Петербурге его старую обмоткуРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о предстоящем турнире St. Petersburg Ladies Trophy.17-летняя Беллис поднялась на пятое место в чемпионской гонке WTA после победы в ГонолулуТеннисистка из США Кэтрин Беллис после победы на турнире в Гонолулу вышла на пятую позицию в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой была опубликована в понедельник на официальном сайте организации.Родина поднялась на 86-ю строчку в рейтинге WТАРоссийская теннисистка Евгения Родина поднялась на 86-ю строчку в рейтинге WТA.Родина вышла в полуфинал теннисного турнира в ГонолулуРоссийская теннисистка Евгения Родина стала полуфиналисткой теннисного турнира в Гонолулу (США) с призовым фондом в 115 тысяч долларов.Родина вышла в четвертьфинал турнира в ГонолулуРоссийская теннисистка Евгения Родина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Гонолулу (США).Родина после победы на турнире в Тайбэе поднялась на 91-е место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Вихлянцева вышла в 1/2 финала турнира в ЛиможеРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в полуфинал турнира во французском Лиможе, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.Александр Медведев: Оптимизация клубов КХЛ должна складываться из объективных факторовПервый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев высказался о возможном сокращении числа клубов КХЛ.
Александр Медведев
Александр Медведеввсе новости
Мартина Хингис
Мартина Хингисвсе новости
WTA Tour
WTA Tour

Cпецпредложение