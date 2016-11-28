Александр Медведев: Нет доказательств того, что Хингис сознательно использовала кокаин

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев ответил на вопрос о теннисистке Мартине Хингис.

- В Рио-де-Жанейро в отношении российских спортсменов, которые уже отбыли срок дисквалификацию за допинг, была развернута целая негативная кампания. Почему директорат турнира приглашает на St. Petersburg Ladies Trophy и выплачивает стартовые Мартине Хингис, которая, при всем уважении, приостанавливала карьеру в результате громкого скандала, связанного с употреблением запрещенных препаратов?

- Я эту историю знаю не только из газет, и хочу вас проинформировать: доказательств сознательного использования того самого вещества - нет. Каким образом субстанция попала в организм, непонятно.

Она дисквалификацию отбыла, и сколько времени прошло после этого. Мартина представляет яркий пример ответственного отношения к делу - к болельщикам, к теннису. Нечего искать соринку в ее глазу, сказал Медведев на пресс-конференции, посвященной турниру St. Ladies Trophy.

Напомним, турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy, призовой фонд которого составляет 753 000 долларов, пройдет в Санкт-Петербурге на кортах «СИБУР АРЕНЫ» второй раз – с 30 января по 5 февраля 2017 года. В прошлом году победителем турнира стала итальянка Роберта Винчи. В парном разряде сильнейшими стали Мартина Хингис - Сания Мирза (Швейцария - Индия).